انت الان تتابع خبر حقيقة وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والتعرف على من هو الشيخ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - حقيقة وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بدأت في الأنتشار في خلال تلك الفترة الأخيرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد أن بدء رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تداول العديد من التغريدات من المعارضين في دولة الإمارات العربية المتحدة موضحين أن رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان قد توفي في مساء يوم الخميس الماضي، وبالتالي بدء البحث يتزايد بشكل كبير من قبل الكثيرون حول حقيقة ذلك الأمر الذي سوف نقوم بتوضيحه من خلال مقالنا اليوم.

من هو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان

الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان هو الرئيس الرسمي الثاني لدولة الإمارات العربية المتحدة ويبلغ من العمر حوالي 74 عام، ويعتبر الخليفة خليفة من مواليد دولة الإمارات ولد في عام 7 سبتمبر لعام 1948م، وتم تعيينة رئيس رسمي لدولة الإمارات العربية منذ عام 2004م، وتم تعيينه فور وفاة والدة الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان الرئيس الأول لدولة الإمارات العربية المتحدة.

حقيقة وفاة الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان

وفور أن تم تداول العديد من الأنباء حول وفاة الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان لم تظهر أي معلومات رسمية تؤكد حقيقة هذا الأمر وبالتأكيد علي أن كل ما يتم تداوله في الوقت الحالي مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، ولم يتم تأكيدها من قبل السلطات الرسمية، بل على النقيض قامت السلطات الرسمية باستعراض كلمة من الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان بمناسبة الذكري 46 لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية.