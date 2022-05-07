انت الان تتابع خبر اليابان تدرس رفع الحظر على دخول الأجانب والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن حكومته تدرس إعادة فتح البلاد أمام السياح الأجانب على مراحل اعتبارا من الشهر المقبل.

وذكرت هيئة الاذاعة والتليفزيون اليابانية، اليوم السبت، نقلا عن كيشيدا الذي يزور لندن حاليا أن القيود المفروضة على دخول اليابان الرامية للسيطرة على فيروس كورونا سيتم تخفيفها تماشيا مع الدول الأخرى في مجموعة السبع الصناعية الكبرى، لافتا إلى أن المناقشات بهذا الصدد تجري بالفعل مع الوزارات والوكالات المعنية.

وقد تبدأ الحكومة اليابانية باستقبال أفواج سياحية صغيرة من دول معينة على أسس تجريبية قبل فتح البلاد بشكل كامل.

ويناقش المسؤولون أيضا الحد الأقصى المفروض على عدد من يدخلون البلاد في اليوم الواحد والذي يبلغ حاليا 10 آلاف شخص يوميا.

وفرضت اليابان حظرا على دخول الاجانب في 30 تشرين الثاني الماضي، في إطار التعامل مع انتشار فيروس كورونا.