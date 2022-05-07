انت الان تتابع خبر روسيا: سنرد بحزم على العقوبات البريطانية الجديدة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أكدت موسكو، اليوم السبت، أنها سترد بحزم على العقوبات الجديدة التي فرضتها بريطانيا، ووفق الأعراف الدولية، مبينة أنها سلمت السفيرة البريطانية ديبورا برونرت مذكرة احتجاج على ممارسات بلادها.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان صحفي "موسكو ستواصل الرد بقسوة وحزم على جميع العقوبات التي فرضتها لندن وسترد حسب الأعراف الدولية، تم استدعاء السفيرة البريطانية في موسكو، ديبورا برونرت".

وأضافت الخارجية الروسية "تم تسليم السفيرة مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على تبني لندن حزمة عقوبات جديدة على روسيا، نهج بريطانيا الحالي سيدمر العلاقات بين البلدين".