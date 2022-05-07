انت الان تتابع خبر مصادر عبرية: أحد قتلى عملية إلعاد هو نقل منفذي العملية إلى إلعاد والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلنت الشرطة الإسرائيلية، مساء الجمعة، عن اطلاق حملة لاعتقال العمال الفلسطينيين غير الحاصلين على تراخيص للدخول إلى إسرائيل ومن يساعدهم، بحسب ما ذكر قائد الشرطة، يعكوف شبتاي.

وتأتي الحملة مع استمرار الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في البحث عن منفذي عملية إلعاد، التي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 4 أخرين، مساء الخميس.

وقال شبتاي إن الشرطة الإسرائيلية ستُعزّز وجودها في أرجاء البلاد، خلال نهاية الأسبوع، وذلك ضمن عن عملية واسعة النطاق ستشارك فيها جميع أقسام الشرطة، وحرس الحدود لاعتقال العمال الفلسطينيين الذين دخلوا المدن الإسرائيلية بدون تصاريح عمل، كما سيتم اعتقال كل من ينقلهم أو يسمح لهم بالسكن والعمل

وتستمرّ قوات الأمن الإسرائيلية، في عمليات البحث عن منفذي عملية إلعاد، حيث تمتد عمليات البحث من رأس العين شمالا حتى إلعاد في الجنوب والخطّ الأخضر في الشرق.

وكشفت التحقيقات الإسرائيلية التي سمح بنشرها مساء اليوم ، أن منفذي عملية إلعاد مساء أمس، نقلوا إلى المنطقة عبر مركبة أجرة كان يقودها أحد قتلى العملية.

وبحسب موقع “واي نت” العبري، فإن الرقابة العسكرية سمحت بنشر هذه التفاصيل، حيث قتل السائق على يد المنفذين بعد أن أوصلهما لبلدة إلعاد، مشيرًا إلى أنه لم يكن بحوزتهما تصريح عمل، ودخلا بشكل غير قانوني.

وصدر أمر تقييدي بشأن التفاصيل الأخرى المتعلقة بالتحقيق.

والسائق الذي نقلهما هو القتيل أورن بن يفتاح من سكان اللد.

ووفقا للأجهزة الأمنية الإسرائيلية، اجتاز المنفذين الخط الأخضر من فتحة في الجدار في منطقة الرنتيس، وكانوا على اتصال، قبل تجاوزهم الجدار، مع أحد قتلى العملية الذي نقلهم إلى إلعاد، قبل أن يقتلاه.

وتقدر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن أحد الشابين أصيب خلال الملاحقة.

ونشرت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام الشاباك اسمي وصورتي المشتبهين بتنفيذ عملية الطعن في إلعاد.

والمشتبهان هما أسعد يوسف الرفاعي (19 عاما) وصبحي عماد أبو شقير (20 عاما)، وكلاهما من قرية رمانة في محافظة جنين في شمال الضفة الغربية.