انت الان تتابع خبر ملايين الأشخاص في إفريقيا سيواجهون أزمة غير مسبوقة جراء الحرب في أوكرانيا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - حذّر مسؤولان في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الجمعة، من أن إفريقيا تواجه أزمة "غير مسبوقة" بسبب الهجوم الروسي في أوكرانيا، خصوصا مع ارتفاع أسعار الغذاء والوقود.

بدأ الهجوم في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، وأثرت العقوبات التي فرضت على روسيا في أعقاب ذلك بشدة على البلدان الإفريقية التي تواجه أصلا صعوبات من جراء جائحة كورونا وتغيّر المناخ.

وقال كبير الاقتصاديين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إفريقيا، ريموند غيلبين، خلال مؤتمر صحفي في جنيف بسويسرا، "هذه أزمة غير مسبوقة بالنسبة للقارة".

وتحدث غيلبين في المؤتمر عبر تقنية الفيديو من نيويورك، عن ارتفاع التضخم لا سيما في جنوب إفريقيا وزيمبابوي وسيراليون.

وتوقع الخبير الاقتصادي "انخفاضا في النمو الاقتصادي في القارة الذي من المفترض أن يرتفع قليلا هذا العام بعد كورونا، وسيناهز نمو الصادرات 4% وليس 8.3% كما كان متوقعا".

نتيجة ذلك، ستواجه ملايين الأسر صعوبات مالية يمكن أن تفاقم الغضب الاجتماعي في أنحاء القارة التي تضم غالبية أفقر دول العالم.

وأضاف ريموند غيلبين، "نرى احتمال نشوب توترات في بؤر ساخنة مثل الساحل وأجزاء من وسط إفريقيا والقرن الإفريقي".

وأردف المسؤول الأممي "التوترات خصوصا في المناطق الحضرية والمجتمعات ذات الدخل المنخفض، يمكن أن تتفاقم وتؤدي إلى احتجاجات وأعمال شغب عنيفة" لا سيما في البلدان التي تجري انتخابات هذا العام أو العام المقبل.

ويعود ذلك خصوصا إلى اعتماد العديد من الدول الإفريقية على روسيا وأوكرانيا في استيراد المواد الغذائية، وهما مصدران رئيسيان للقمح والذرة وبذور اللفت وزيت دوار الشمس.

من جانبها، أوضحت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة أهونا إيزياكونوا، أن "بعض البلدان الإفريقية تستورد ما يصل إلى 80% من القمح من روسيا وأوكرانيا. مع الاضطرابات التي تحدث الآن، هناك حال طوارئ بصدد التشكل".

وتساءلت إيزياكونوا المديرة الإقليمية لمكتب إفريقيا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، "أين تتجه هذه البلدان بين عشية وضحاها بحثا عن سلع أساسية؟ وأشدد على أنها سلع أساسية".