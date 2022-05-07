انت الان تتابع خبر ميقاتي: ليس أمام لبنان سوى خيار واحد والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي أنه ليس أمام لبنان سوى خيار التوصل إلى اتفاق مع «صندوق النقد الدولي» على صفقة إنقاذ للخروج من أزمته. ونقل عنه وزير الإعلام زياد مكاري قوله «منذ اليوم الأول سمعت من المجتمع الدولي أن توقيع (اتفاق مع) صندوق النقد الدولي سيفتح الباب أمام حصول لبنان على منحة إضافية عما يقدمه الصندوق».

وتابع ميقاتي «ربما كان التوقيت خاطئاً في مناقشة المواضيع الأساسية في مجلس النواب لأن أكثرية النواب تريد ممارسة الشعبوية في مواقفها»، مشيراً إلى أن «من تجليات هذه الشعبوية هو كيفية مقاربة قانون الكابيتال كونترول الذي وضع منذ الأساس لحماية الودائع والمودعين وكان هذا المشروع مطلباً من النواب للحكومة».

وأضاف « لو قلنا إننا سندفع غداً الأموال لجميع المودعين فحتماً كل هذه الأموال ستحول إلى الخارج إذا لم يكن هناك حد أدنى من القيود لفترة زمنية محددة على التحويلات لحماية الواقع المالي والنقدي، ليس لدينا سوى هذا الخيار وكل من لديه خيار آخر فليتفضل»، مشيراً إلى أن» لمجلس النواب الحق في تعديل قانون الكابيتال كونترول والإضافة والنقاش مع الحكومة».

وأبدى الرئيس ميقاتي ارتياحه «للأجواء في الحكومة عشية الاستحقاق الانتخابي وللتعاون القائم». وقال أيضاً «على الرغم من الميل نحو السلبية فإن قدر الحكومة أن تتحمل تبعات الماضي وتعمل بجد لانجاز الملفات المطلوبة». واستشهد ميقاتي بتجربة اليونان مع صندوق النقد خلال الأزمة التي مرت بها قائلاً «في تجربة اليونان خلال فترة الأزمة التي مرت بها اجتمع مجلس النواب والحكومة بشكل مكثف لفترة عشرة أيام وأنجزوا كل القوانين المطلوبة. وها هي اليونان اليوم تستعيد عافيتها، وسددت تقريباً كل مستحقات صندوق النقد في فترة أقل من الوقت المحدد .»