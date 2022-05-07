الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى وقف الهدم والإخلاء في الأراضي المحتلة

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الرياض - احمد صلاح - دعت الأمم المتحدة، الجمعة، إسرائيل، إلى وقف عمليات الهدم والإخلاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد رفض المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماسات ضد أوامر إخلاء سكان قرى مسافر يطّا في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لين هاستينغز، إنه في 4 أيار/مايو، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماسات ضد أوامر إخلاء سكان مسافر يطّا في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب الأمم المتحدة، يطال القرار أكثر من ألف فلسطيني بينهم 500 طفل في الضفة الغربية المحتلة ويسمح بإخلاء السكان.

وأضافت المسؤولة الأممية أنه “نظرا لاستنفاد جميع سبل الانتصاف القانونية المحلية، أصبح المجتمع الآن غير محمي ومعرّضا لخطر النزوح الوشيك”.

وحذرت من أن أي عمليات إخلاء من هذا القبيل تؤدي إلى التشريد الذي يمكن أن يرقى إلى مستوى النقل القسري، وذلك يتعارض مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقانون الدولي.

وقالت: “أكرر النداءات التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة إلى إسرائيل من أجل أن توقف عمليات الهدم والإخلاء في الأرض الفلسطينية المحتلة، تمشيا مع التزاماتها بموجب القانون الدولي”.