انت الان تتابع خبر بيل غيتس يفجّر تصريحات نارية حول نظرية المؤامرة واشتعال الهتافات ضده والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - خلال حضوره في برنامج "توداي" على قناة "بي بي سي"، تحدث مؤسس شركة "مايكروسوفت" الملياردير الأمريكي بيل غيتس، حول عدة أمور تتعلق به كنظريات المؤامرة، ورأيه بايلون مسك، ولقاءه مع الملياردير الأمريكي جيفري إبستين.

حيث وصف غيتس، نظريات المؤامرة التي تتعلق به بأنها أفكار "مجنونة"، مؤكدا إن الهتافات ضده في الأماكن العامة أمرا مروعا، كما اشار بأن لقاءه مع الملياردير الأمريكي جيفري إبستين كان "خطأ"، كما تحدث عن انتقاد إيلون ماسك العلني له في الفترة الأخيرة، فمن المعروف انه لا يتآلف الرجلان مع بعضهما، فقداعتاد بيل غيتس أن يكون أغنى شخص في العالم، لكن هذا اللقب يحمله الآن ماسك.

يذكر انه في الأسبوع الماضي، اتهم إلون ماسك، غيتس بـ"التقليل من قيمة" أسهم شركة Tesla، التي تصنع السيارات الكهربائية، وهي طريقة لكسب المال، من خلال المراهنة على أن الشركة ستفقد قيمتها، كما قام ماسك بإهانات صبيانية بحق غيتس عبر "تويتر"، وأفاد بأن تقويض شركة Tesla، يقوض عمل غيتس الخيري البيئي.

وعلق بيل غيتس على كلام ماسك قائلا: "لا داعي لأن يكون لطيفا معي"، واجاب عن سؤال "إذا كان قد راهن على تسلا؟" فأجاب: "هذا ليس له علاقة بتغير المناخ.. لدي طرق للتنويع"، رافضا فكرة أن تقصير شركة Tesla كان ضارا بالبيئة.

وكان قد علق الملياردير الأمريكي على شراء إيلون ماسك، تويتر وتساءل عما إذا كان ماسك سيساعد في وقف انتشار المعلومات المضللة على المنصة؟ مؤكدا انه سيزيد الامر سوءا، وسيجعل المعلومات المضللة أكثر انتشاراً على الموقع، مضيفا انه رغم سجل ماسك الناجحالا انه لا يتوقع أن هذا النجاح سيتحقق مع تويتر، اذ إنه يتحدث دائما عن حرية التعبير، وهذا يمكن أن يزيد من انتشار المعلومات المضللة على الموقع.