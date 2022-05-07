انت الان تتابع خبر الأرصاد تحذر من موجة حارة ستضرب مصر وبلاد الشام في هذا التوقيت والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - حذرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، من موجه حارة قوية ستضرب البلاد، نتيجة لبداية نشاط منخفض الهند الموسمي الذى يتشكل على الأراضي الهندية ويكون تأثيره الأكبر في شهر يونيو ويوليو.

وتسيطر الموجة الحارة على مساحة كبيرة من شبه الجزيرة العربية، ويصل تأثيره إلى بلاد الشام وتركيا ومصر، وتابعت: "هذا المنخفض يؤدى إلى ارتفاع درجة الحرارة في شبة الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق وغرب إيران، وسيتسبب في موجات حارة قوية في مصر، ولكن أقل حدة عن جيرانها بفضل موقعها الجغرافي ومرور منخفض الهند الموسمي على البحر المتوسط ليحدث تعديل للكتلة الهوائية، ولكن تزداد نسب الرطوبة مما يعمل على زيادة الإحساس بحرارة الطقس بالنسبة للجزء الشمالي للبلاد.

اما في جنوب الصعيد يكون مصدره من على شبه الجزيرة العربية فتنتقل الكتلة بخصائصها ويكون الطقس شديد الحرارة خلال فصل الصيف هناك.

وأشارت الأرصاد أنه وبسبب الارتفاع الجنوني لدرجات الحرارة، ازداد الطلب على الطاقة وانخفض مخزون الفحم ما جعل البلاد تعاني أسوء حالة نقص في الكهرباء منذ أكثر من ست سنوات، بالإضافة إلى اشتعال الحرائق في الغابات حيث وصل عدد الحرائق إلى 309 حرائق، وفقا للتقارير الحكومية الهندية في 27 أبريل.