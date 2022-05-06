ألمانيا تدعو إلى تحالف عالمي لمواجهة أزمة الغذاء

انت الان تتابع خبرألمانيا تدعو إلى تحالف عالمي لمواجهة أزمة الغذاء

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الرياض - احمد صلاح - وقالت بيربوك في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية إنه لا يمكن مكافحة الجوع العالمي إلا على نحو مشترك على غرار السيطرة على أزمة المناخ، وأضافت: "من المهم بالنسبة لي أن يتولى بلدنا مسؤولية في ذلك".

وخلال الفترة من 12 إلى 14 أيار/مايو يجتمع وزراء خارجية الدول الصناعية الغربية السبع الكبرى في قصر "جوت فايسنهاوس" بولاية شليزفيغ-هولشتاين الألمانية.

وقالت بيربوك: "بصفتنا دولا صناعية، فإننا نتحمل المسؤولية الأساسية… تتمثل إحدى أولويات رئاستنا لمجموعة السبع في تشكيل تحالف ضد أزمة الغذاء هذه. كما أن هذه دعوة لدول الخليج ودول أخرى في هذا العالم أعلنت بعضها أنها لا علاقة لها بهذه الحرب".

وكانت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه أعلنت الشهر الماضي عن هدف إنشاء تحالف جديد للأمن الغذائي العالمي لمواجهة تداعيات الحرب.