انت الان تتابع خبر فلسطين تدعو أميركا لوقف بناء آلاف الوحدات الاستيطانية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، الإدارة الأميركية، إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية التي تزعم بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان، إنها “تدين بأشد العبارات” ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة “بهدف تعميق المستوطنات القائمة وبناء المزيد من البؤر الاستيطانية على حساب أرض دولة فلسطين المحتلة”.

واعتبرت “قرار سلطات الاحتلال ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة تحدياً سافراً للشرعية الدولية وقراراتها وللإجماع الدولي الرافض للاستيطان بما في ذلك تحدي الإدارة الأميركية وموقفها وقراراتها من الاستيطان باعتباره انتهاك للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وباعتباره تهديد خطير لفرص تحقيق السلام واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع وفقاً لمبدأ حل الدولتين”.

الخارجية الفلسطينية طالبت الإدارة الأميركية بـ “سرعة التحرك للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذا القرار لإجبارها على وقف اعتداءات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل”.

والوحدات الاستيطانية التي تبنيها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة غير شرعية وفق القانون الدولي.