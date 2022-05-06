انت الان تتابع خبر تعيين سيدة مثلية الجنس متحدثة باسم البيت الأبيض والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - عيّن رئيس الولايات المتحدة الأميركية جو بايدن، ​كارين جان​ ​بيير​ ذات الأصول الأفريقية، والمثلية جنسيا، متحدثة جديدة باسم البيت الأبيض، وستبدأ بالعمل ابتداءً من 13 مايو/أيار الحالي.

وتم تعيين كارين جان​ ​بيير صاحبة الـ 44 عاما، لتحل مكان جين ساكي، بعدما عملت كارين نائبة لها خلال الفترة الماضية.

ووفق بيان صادر عن الرئاسة الأميركية، أعرب بايدن عن فخره بهذه الخطوة مشيرا الى ان المتحدة الجديدة تتمتع بخبرة وموهبة ونزاهة، وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن ساكي ستنضم إلى محطة "إم إس إن بي سي" ذات التوجه القدمي.

كتبت جين ساكي في حسابها على تويتر، ان جان-بيير، "ستكون أول امرأة سوداء تتولى المنصب وأول مثلية علنا"، مؤكدة انها ستسمح لكثيرين بأن تكون لهم أحلام كبيرة، وستسمع صوت الجميع.

عملت كارين في حملتي باراك أوباما الانتخابيتين عامي 2008 و2012، وكانت ضمن فريقه الرئاسي، كما عملت في حملة جو بايدن في 2020 قبل أن تنضم إلى فريقه في البيت الأبيض، وشغلت منصب رئيس الشؤون العامة في مؤسسة "موف أون" اليسارية.

وكانت قد هاجمت جان-بيير، الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من خلال مقطع مصور لهذه المنظمة عام 2018، قائلة "أمثل كل ما يكرهه دونالد ترامب".

الجدير بالذكر ان كارين ولدت في جزيرة مارتينيك الواقعة في البحر الكاريبي، لأبوين من هاييتي هاجرا بعد ذلك إلى الولايات المتحدة، وبهذا ستكون كارين جان-بيار أول امرأة سوداء تتولى منصب الناطق باسم البيت الأبيض، وأول مثلية تتولى المنصب، وهي على ارتباط بصحافية تعمل في محطة "سي إن إن" ولهما طفلة.