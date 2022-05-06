انت الان تتابع خبر قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على الفلسطينيين بالغاز وبالرصاص والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قريتي قريوت جنوب نابلس، وبيت دجن شرقها بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية "وفا".

وتحدثت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن تعامل طواقمه مع 20 إصابة في بيتا وبيت دجن في محافظة نابلس.

في بيت دجن، أصيب 11 فلسطينيا بـ "الاختناق بالغاز وتم علاجهم ميدانيا". وفي بيتا أصيب فلسطينيان بـ "الرصاص المعدني المغلف بالمطاط لطفلين يبلغان من العمر 13 سنة بالأرجل إضافة إلى 7 إصابات بالاختناق بالغاز".

وكانت قوات الاحتلال قمعت المسيرة الأسبوعية في بيت دجن، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

في السياق، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في قريوت جنوب نابلس.

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق.