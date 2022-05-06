اتفرج الشروط التي فرضتها اوكرانيا لقبول وقف الحرب مع روسيا؟

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الرياض - احمد صلاح - كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن أهم شرط لإبرام اتفاق مع روسيا، في المفاوضات المتعثرة بين الطرفين لإنهاء الحرب.

وقال زيلينسكي إن بلاده لن تقبل اتفاقا مع موسكو يسمح للقوات الروسية بالبقاء في أرض محتلة.وكان زيلينسكي أوضح أن القوات الأوكرانية منعت هجوما روسيا فيما وصفها بالمرحلة الأولى من الصراع، موضحا أن أوكرانيا ستطرد القوات الروسية من أراضيها، وفي المرحلة الثالثة ستتحرك لاستعادة وحدة أراضيها كاملة.

يذكر أن زيلينسكي أبان أنه "لن يقبل اتفاقا لوقف إطلاق النار يسمح للقوات الروسية بالبقاء في مواقعها الحالية، مضيفا: "لن نقبل صراعا مجمدا" لكنه لم يسهب في تفاصيل.