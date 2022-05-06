انت الان تتابع خبر 20 ألفًا أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قدرت دائرة الأوقاف الإسلامية، بأن نحو 20 ألفا أدوا صلاة الجمعة الاولى بعد انقضاء شهر رمضان المبارك، في المسجد الأقصى، وسط إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة، حيث نشرت شرطة الاحتلال عناصرها على بوابات البلدة القديمة والطرقات والشوارع المؤدية للمسجد الأقصى، وعلى بواباته الخارجية، وفحصت الهويات الشخصية للمواطنين.

يشار غلى ان قوات الاحتلال اعتقلت منذ أمس وحتى فجر اليوم الجمعة، 44 فلسطينيا في مدينة القدس المحتلة، بيننهم مقدسيون ومن داخل أراضي العام 48 والضفة الغربية، كما أصيب نحو 38 فلسطينيا، خلال مواجهات اندلعت في المسجد الأقصى تزامنا مع اقتحام 792 مستوطنا لباحات.

و نقلت وسائل إعلام إسرائيلية الجمعة، تعليقات بعض قادة الاحتلال الإسرائيلي على العملية الفدائية التي حصلت في منطقة “إلعاد” التي أدّت إلى مقتل 3 مستوطنين إسرائيليين وإصابة آخرين بجروح خطيرة، حيث علق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت على العملية: "خرجوا في حملة قتلنا، وهدفهم كسر روحنا"، معبرا عن المخاوف الإسرائيلية من ازدياد هذه العمليات.

هذا وقال بينيت بعد مشاورات أمنية إسرائيلية داخلية شارك فيها كبار المسؤولين، "ان من قام بهذه العملية والداعمين لهم سيدفعون الثمن"، وفق ما أوردت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية.

كما أعلن وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس عن عدة قرارات يتصدرها، أهمها تمديد الإغلاق على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، حتى يوم الأحد، على أن يتم النظر مجدداً نهاية هذا الأسبوع بتمديد الإغلاق أو رفعه، واصفا العملية التي حصلت "بالخطيرة ونتائجها وخيمة"، مؤكدا على محاسبة المسؤولين عن هذه العمليات.

وبدوره قال مدير عام جمعية “بيتٌ دافئ” الحاخام آريِه مونك، ان الذعر كان كبيراً جداً، معتبراً أنّ “إلعاد" دخلت إلى دائرة عدم أمان وخوف كبير، ومن جهته، كما دعى المراسل العسكري لموقع “والاه” أمير بوحبوط الخشية في المؤسسة الأمنية والعسكرية، الإسرائيليين إلى زيادة اليقظة والتبليغ عن أي حادث مشبوه، خوفامن أن ينفذ الفلسطينيون عمليات إضافية، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.