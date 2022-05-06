انت الان تتابع خبر قادة الاحتلال الاسرائيلي يفجّرون تصريحات نارية على عملية إلعاد والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، تعليقات بعض قادة الاحتلال الإسرائيلي على العملية الفدائية التي حصلت في منطقة “إلعاد” التي أدّت إلى مقتل 3 مستوطنين إسرائيليين وإصابة آخرين بجروح خطيرة، حيث علق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت على العملية: "خرجوا في حملة قتلنا، وهدفهم كسر روحنا"، معبرا عن المخاوف الإسرائيلية من ازدياد هذه العمليات.

هذا وقال بينيت بعد مشاورات أمنية إسرائيلية داخلية شارك فيها كبار المسؤولين، "ان من قام بهذه العملية والداعمين لهم سيدفعون الثمن"، وفق ما أوردت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية.

كما أعلن وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس عن عدة قرارات يتصدرها، أهمها تمديد الإغلاق على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، حتى يوم الأحد، على أن يتم النظر مجدداً نهاية هذا الأسبوع بتمديد الإغلاق أو رفعه، واصفا العملية التي حصلت "بالخطيرة ونتائجها وخيمة"، مؤكدا على محاسبة المسؤولين عن هذه العمليات.

وبدوره قال مدير عام جمعية “بيتٌ دافئ” الحاخام آريِه مونك، ان الذعر كان كبيراً جداً، معتبراً أنّ “إلعاد" دخلت إلى دائرة عدم أمان وخوف كبير، ومن جهته، كما دعى المراسل العسكري لموقع “والاه” أمير بوحبوط الخشية في المؤسسة الأمنية والعسكرية، الإسرائيليين إلى زيادة اليقظة والتبليغ عن أي حادث مشبوه، خوفامن أن ينفذ الفلسطينيون عمليات إضافية، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.

وبدوره، طالب أفيغدور ليبرمان، وزير المالية الإسرائيلي، بإعادة الشعور بالأمان للإسرائيليين، قائلا: "لا يجوز أن نسلّم بوقوع العمليات في يوم الاستقلال في شوارع إسرائيل"، وقال رئيس كتلة “يمينا” وعضو الكنيست نير أورباخ: "يوم فخرنا ينتهي بألم شديد"، مضيفاً أنّ قوات الأمن لن تستريح حتى يتم القضاء على المنفذين.

يشار إلى أنّ العملية وقعت في ساحتين منفصلتين في وقت واحد، الأولى في شارع “ابن غفير”، حيث تعرض مستوطن لضربة فأس، فيما كانت حديقة البلدية ساحة لهجوم إضافي، بحسب ما نقله موقع “i24” الإسرائيلي، كما نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صوراً للقتلى الإسرائيليين الذين سقطوا يوم أمس في العملية الفدائية.