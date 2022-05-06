انت الان تتابع خبر رئيس المكسيك: واشنطن ضخت 30 مليار للحرب بأوكرانيا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الجمعة، في جولة تستغرق خمسة أيام بأربع دول بأمريكا الوسطى وكوبا: "وافقت واشنطن بالفعل على 30 مليار دولار للحرب في أوكرانيا، بينما كنا ننتظر منذ أن طلب الرئيس السابق دونالد ترامب التبرع بنحو 4 مليارات دولار، وحتى اليوم، لا شيء، لا شيء على الإطلاق".

وانتقد لوبيز أوبرادور بشدة المسؤولين الأمريكيين لسرعتهم في إرسال المليارات إلى أوكرانيا، بينما كانوا يتباطأون في تقديم مساعدات التنمية لأمريكا الوسطى.

وعبر عن غضبه لأن الولايات المتحدة رفضت دعواته للمساعدة في توسيع برنامجه لغرس الأشجار بأمريكا الوسطى، مضيفا: "بصراحة، يبدو أنه لا يمكن تفسيره من جانبنا، سوف نستمر في الإصرار باحترام على ضرورة تعاون الولايات المتحدة".

يدفع البرنامج الذي يحظى باهتمام لوبيز أوبرادور، المعروف باسم "زرع الحياة"، أجرا شهريا للمزارعين لزراعة أشجار الفاكهة والأخشاب في مزارعهم والعناية بها.

وكانت المفوضية الأوروبية عدلت اقتراحا بشأن فرض حظر على النفط الروسي لتمدد المهلة بالنسبة لهنغاريا وسلوفاكيا والتشيك قبل دخول القرار حيز التنفيذ، وفق مصدر لمواقع اخبارية.

وأوضح المصدران أنه بموجب الاقتراح المعدل، ستتمكن هنغاريا وسلوفاكيا من الاستمرار في شراء النفط الروسي عبر خطوط الأنابيب حتى نهاية عام 2024، بينما يمكن أن تستمر جمهورية التشيك في شرائه حتى يونيو 2024، بشرط ألا تحصل على النفط عبر خط أنابيب من جنوب أوروبا قبل هذا الموعد، وفقا لرويترز.

وجاء هذا بعد أن عبر رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، عن رفض بلاده دعم حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على روسيا في شكلها الحالي بما في ذلك حظر واردات النفط الروسية.

وقال أوربان إن الاقتراح الحالي الذي قدمته المفوضية الأوروبية بحظر صادرات النفط الروسية بمثابة إلقاء "قنبلة ذرية" على الاقتصاد الهنغاري، مضيفا أن بلاده مستعدة للتفاوض إذا رأت اقتراحا جديدا يتناسب مع مصالحها.

وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت، الأربعاء الماضي، حزمة العقوبات الأشد صرامة حتى الآن ضد موسكو بسبب حربها في أوكرانيا، لكن العديد من الدول أعربت عن قلقها من أن يقف تأثير قطع واردات النفط الروسية عائقا في طريق الاتفاق.

وتشعر بعض دول شرق الاتحاد الأوروبي بالقلق من أن وقف واردات النفط الروسية لن يتيح لها الوقت الكافي للتكيف.