انت الان تتابع خبر موسكو تطالب أمريكا التخلص من الأسلحة الكيميائية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أكدت روسيا الجمعة، ضرورة تخلص الولايات المتحدة الأميركية من الأسلحة الكيميائية، مشددة على أنها قامت بتدمير هذا النوع من الأسلحة قبل سنوات، وفق بيان صحفي للسفارة الروسية.

وقالت السفارة في البيان:" تواصل وسائل الإعلام المحلية تكرار الاتهامات للإدارة ضد بلدنا بزعم انتهاكها للاتفاقية الكيميائية، روسيا دمرت الأسلحة الكيميائية بالكامل في عام 2017، وهذه الحقيقة أكدتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

وأضاف البيان: " "الولايات المتحدة الدولة الوحيدة المشاركة في اتفاقية الأسلحة الكيميائية التي لم تتخلص بعد من مخزوناتها من مواد الحرب السامة، واشنطن لديها القدرة التقنية والموارد المالية لتسريع عملية التخلص من السلاح الكيميائي".

وكانت السفارة الروسية قالت سابقا ان:" الولايات المتحدةالأمريكية تعمدت تأخير تدمير أسلحتها الكيميائية، ودعت واشنطن إلى استكمال العملية بشكل كامل ونهائي".

وجاء في بيان السفارة الروسية بواشنطن: "إن الجانب الروسي دمر جميع مخزوناته من الأسلحة الكيميائية في عام 2017، وتم توثيق ذلك من قبل المنظمة الدولية، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

ولفتت السفارة في بيانها إلى أن "الولايات المتحدة بدورها أخرت عمدا تدمير 3٪ المتبقية من أسلحتها الكيميائية، والتي لا تزال تشكل تهديدا خطيرا للعالم بأسره. نحث الولايات المتحدة على إزالة جميع أسلحتها الكيمياوية".