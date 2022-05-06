انت الان تتابع خبر عباس يدين مقتل اسرائيليين والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الخميس، مقتل الاسرائيليين قرب تل أبيب، مؤكدا أن هذا القتل مزيدا من تدهور الأوضاع في الوقت الذي نسعى فيه جميعًا إلى تحقيق الاستقرار ومنع التصعيد.

وحذّر عباس من استغلال هذا الحادث المدان للقيام باعتداءات وردات فعل على الفلسطينيين من قبل المستوطنين وغيرهم، مجددا إدانته للاعتداءات المتواصلة بحقهم ومقدساته الإسلامية والمسيحية والتي خلقت أجواء التوتر وعدم الاستقرار.

وأشار إلى أن دوامة العنف تؤكد أن السلام الدائم والشامل والعادل هو الطريق الأقصر والسليم لتوفير الأمن والاستقرار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة.

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية الجمعة ان شرطة الاحتلال الإسرائيلي، تنفذ عملية واسعة للبحث عن منفذي عملية إلعاد قرب تل أبيب، مشيرة الى أن منفذي العملية من سكان قرية رمانة في جنين.

وقُتل ثلاثة أشخاص على الأقل، مساء الخميس، في هجوم في بلدة إلعاد وسط فلسطين المحتلة، وفق "نجمة داوود الحمراء" في الوقت الذي يحتفل فيه الإسرائيليون بـ "ذكرى تأسيس دولة إسرائيل".

وأعلنت "نجمة داوود الحمراء" عن سقوط 3 قتلى، إضافة إلى وجود حالتين حرجتين، وحالة واحدة متوسطة، وحالة أخرى معتدلة، في الهجوم.

وقالت شرطة الاحتلال، إن شخصين نفذا العملية، أحدهما استخدم "بلطة" والآخر أطلق النار، ودعت الشرطة السكان إلى المكوث في البيوت، ونصبت الشرطة حواجز في محيط موقع العملية بمساعدة طائرة عمودية "هليكوبتر" بعد معلومة عن فرار مركبة من الموقع، ثم مددت إغلاق الضفة الغربية المحتلة حتى الأحد المقبل، وفق مراسلة "المملكة".

رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية قال في بيان: "شعبنا لم ولن يقف صامتًا كلما تواصل الاستهداف لمقدساتنا وأقصانا والاستهانة بشعبنا ومشاعر أمتنا العربية والإسلامية، فالأقصى خط أحمر حقيقي، لا يخضع لأي مساومات، ولا يقبل القسمة على اثنين، فهو مسجد إسلامي خالص ...".

وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إن العملية جزء من غضب الشعب الفلسطيني على اعتداءات الاحتلال بحق المقدسات، مضيفاً أن "اقتحام المسجد الأقصى لا يمكن أن يمر دون عقاب".

وتابع قاسم أن "العملية البطولية في تل أبيب اليوم هي تطبيق عملي لما حذرت منه المقاومة بأن الأقصى خط أحمر.