مستوطنون يحرقون 3 مركبات جنوب نابلس

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الرياض - احمد صلاح - أحرق مستوطنون، فجر الجمعة، ثلاث مركبات في قرية عوريف جنوب نابلس.

وأفادت مصادر أمنية، بأن عددا من المستوطنين اقتحموا القرية فجرا وأضرموا النيران في ثلاث مركبات تعود للمواطنين: مشهور حسن شحادة، ومحمود مشهور شحادة، وإسماعيل حسن شحادة.

ويشار الى ان أن عددا من المواطنين أصيبوا بجروح مساء أمس وتضررت عدة مركبات، جراء اعتداءات نفذها المستوطنون على مفترقات طرق جنوب نابلس.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية الجمعة ان شرطة الاحتلال الإسرائيلي، تنفذ عملية واسعة للبحث عن منفذي عملية إلعاد قرب تل أبيب، مشيرة الى أن منفذي العملية من سكان قرية رمانة في جنين.

وقُتل ثلاثة أشخاص على الأقل، مساء الخميس، في هجوم في بلدة إلعاد وسط فلسطين المحتلة، وفق "نجمة داوود الحمراء" في الوقت الذي يحتفل فيه الإسرائيليون بـ "ذكرى تأسيس دولة إسرائيل".

وأعلنت "نجمة داوود الحمراء" عن سقوط 3 قتلى، إضافة إلى وجود حالتين حرجتين، وحالة واحدة متوسطة، وحالة أخرى معتدلة، في الهجوم.

وقالت شرطة الاحتلال، إن شخصين نفذا العملية، أحدهما استخدم "بلطة" والآخر أطلق النار، ودعت الشرطة السكان إلى المكوث في البيوت، ونصبت الشرطة حواجز في محيط موقع العملية بمساعدة طائرة عمودية "هليكوبتر" بعد معلومة عن فرار مركبة من الموقع، ثم مددت إغلاق الضفة الغربية المحتلة حتى الأحد المقبل، وفق مراسلة "المملكة".

رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية قال في بيان: "شعبنا لم ولن يقف صامتًا كلما تواصل الاستهداف لمقدساتنا وأقصانا والاستهانة بشعبنا ومشاعر أمتنا العربية والإسلامية، فالأقصى خط أحمر حقيقي، لا يخضع لأي مساومات، ولا يقبل القسمة على اثنين، فهو مسجد إسلامي خالص ...".

وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إن العملية جزء من غضب الشعب الفلسطيني على اعتداءات الاحتلال بحق المقدسات، مضيفاً أن "اقتحام المسجد الأقصى لا يمكن أن يمر دون عقاب".

وتابع قاسم أن "العملية البطولية في تل أبيب اليوم هي تطبيق عملي لما حذرت منه المقاومة بأن الأقصى خط أحمر ...".