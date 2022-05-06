انت الان تتابع خبر أمريكا: ندعو الاحتلال لضبط النفس والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - دعت الولايات المتحدة بعد اقتحام جنود الاحتلال الإسرائيلي ومتطرفين يهود لباحات المسجد الأقصى، جميع الأطراف مساء الخميس للحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الحرم الشريف"، وفق ما اعلنت وزارة الخارجية.

وذكر المتحدث باسم الوزارة نيد برايس الخميس، أن واشنطن "تواصل دعوة جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس، وتجنب الأعمال والخطابات الاستفزازية، والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الحرم الشريف.

وأضاف في رد على استفسارات "المملكة" أن "الولايات المتحدة أعربت مرارًا وتكرارًا عن قلقها بشأن أعمال العنف الأخيرة في القدس في الحرم الشريف ... والضفة الغربية إلى المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين وغيرهم من المسؤولين الإقليميين".

وأشار المتحدث الرسمي إلى "ملاحظة الجهود الجارية بين المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين لخفض التوترات".

واقتحم مستوطنون، الخميس، المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اعتدت على المصلين والمرابطين في صحن قبة الصخرة.

وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد، ورفعوا العلم الإسرائيلي عند أبوابه وباحاته.

وقال مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 60 شخصا من ساحات المسجد الأقصى خلال اقتحام الجنود والمتطرفين اليهود للمسجد يوم الخميس.

وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الخميس، السماح للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المُبارك / الحرم القُدسي الشريف تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وأكّد الناطق باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، بأنّ المسجد الأقصى المُبارك / الحرم القُدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وتكون الزيارة لغير المسلمين له بتنظيم من إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، بصفتها الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.

وطالب أبو الفول، إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المُبارك / الحرم القُدسي الشريف، واحترام حرمته ووقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس.