انت الان تتابع خبر الوفيات بسبب كورونا تتخطى 15 مليوناً حول العالم والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قالت منظمة الصحة العالمية، إن وباء كورونا تسبب بوفاة 15 مليون شخص تقريبًا على مستوى العالم، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف الرقم المسجل للوفيات.

ونقلت هيئة بي بي سي البريطانية عن تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، قوله إن الأرقام واقعية وهي تشمل الوفيات التي نجمت عن الفيروس بشكل مباشر وتلك التي تسبب فيها، بشكل غير مباشر؛ إذ حالت ظروف تفشي الوباء وإجراءات السلامة الصارمة دون حصول الناس على العلاج لأمراض أخرى، مثل السرطان.

وأضاف التقرير، أن جميع الدول بحاجة إلى الاستثمار في أنظمة صحية أكثر مرونة، مشيرًا إلى أن معظم الوفيات بالفيروس سجلت في الأميركيتين وأوروبا وجنوب شرق آسيا، كما فاقت أعداد الوفيات بين الرجال نظيرتها بين النساء، وكانت معدلات الوفيات أعلى بين كبار السن.