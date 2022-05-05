انت الان تتابع خبر ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين بهجوم تل أبيب والكشف عن تفاصيل جديدة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين إلى أربعة، وذلك إثر هجوم تعرضوا له في مستوطنة إلعاد بالقرب من تل أبيب.

وتشتبه الشرطة الإسرائيلية بوجود منّفذين اثنين، أحدهما يحمل سلاحا ناريًا، والآخر فأسًا.

وطلبت بلدية إلعاد من سكانها الالتزام بالبقاء في منازلهم، وعدم مغادرتها.

ونشرت الشرطة الإسرائيلية حواجز في إلعاد والمناطق المحاذية لها، بحثًا عن المشتبهين.

ويأتي الهجوم أثناء احتفالات الكيان الصهيوني بالذكرى الـ74 لقيامها.