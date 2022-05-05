انت الان تتابع خبر قطر تدين اقتحام المستوطنين لباحات الأقصى والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - دانت قطر اليوم الخميس ، اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، واقتحام سلطات الاحتلال للمصلى القبلي والاعتداء على المصلين والمدنيين في المسجد.

وحذرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، من المحاولات الإسرائيلية الممنهجة لتغيير الوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى، كما حملت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية دائرة العنف التي ستنتج عن الاقتحام المتكرر للمسجد الأقصى والاستخفاف بمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

وحثت الخارجية القطرية المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وجدد البيان التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيد وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.