مستوطنون يستولون على 60 دونمًا في بيت لحم

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الرياض - احمد صلاح - استولى مستوطنون متطرفون يهود بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على عشرات الدونمات من أراضي بلدة الخضر، جنوب مدينة بيت لحم، واعتدوا على مالكيها.

وقال رئيس مجلس بلدي الخضر إبراهيم موسى في بيان، إن مستوطنين وتحت تهديد السلاح، استولوا على 60 دونمًا في منطقة "ظهر الزياح" الواقعة ما بين مستوطنتي "دانيال" و"سيدي بوعز" المقامتين على أراضي المواطنين الفلسطينيين .

وأضاف موسى، أن جيش الاحتلال اعتدى بالضرب على الشقيقين عيسى وحسن موسى في الستينيات من عمريهما، أثناء محاولتهما التصدي للمستوطنين.

وأشار موسى إلى أن المستوطنين حولوا حافلة قديمة إلى مطعم، ونصبوا معرشاً تمهيداً لإقامة بؤرة استيطانية، ما يهدد بالاستيلاء على مساحات كبيرة من أراضي المواطنين في تلك المنطقة.