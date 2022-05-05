إطلاق منصة تبرع لاوكرانيا

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الرياض - احمد صلاح - أطلق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس،عبر حسابه في "تويتر" منصة عالمية لجمع الأموال لمساعد كييف على الانتصار في الحرب أمام روسيا.

وقال زيلينسكي في رسالة فيديو بالإنجليزية :"بنقرة واحد يمكنكم التبرع بأموال لحماية المدافعين عنا وإنقاذ المدنيين وإعادة بناء أوكرانيا".

واضاف الرئيس أن المنصة تحمل اسم "يونايتد 24 ، مؤكدا أهمية التبرعات للنصر على روسيا.

وبعد 9 أسابيع على الهجوم الروسي، تعرضت مدن أوكرانية لدمار كبير.

وقال زيلينسكي: "جميع المبالغ ستحول إلى بنك أوكرانيا الوطني وترصد للوزارات المعنية" مشيرا إلى أن حكومته ستحدث المعلومات "كل 24 ساعة" حول كيفية استخدام الأموال.

ودعا زيلينسكي المواطنين العاديين في أنحاء العالم لـ"مساعدة كييف على دحر موسكو".

وقال: "معا فقط لدينا القدرة على وقف الحرب وإعادة بناء ما هدمته روسيا"، مؤكدا أن أوكرانيا "ستتذكر دائما" هذه الإسهامات.

وتلقت كييف مساعدة عسكرية غربية، لكن جيشها يبقى أصغر حجما وعتادا بكثير مقارنة مع الجيش الروسي.

واظب زيلينسكي (44 عاما) على مخاطبة برلمانات العالم بشكل شبه يومي، مناشدا تقديم المساعدة لبلاده منذ بدء الهجوم الروسي.

وكان زيلينسكي أجرى محادثة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال اتصال هاتفي، بشأن تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأخيرة حول "يهودية زيلينسكي".

وأعلن زيلينسكي في خطابه التقليدي ليلة 5 مايو، عن اتصاله برئيس الوزراء الإسرائيلي لتهنئته بمناسبة عيد الاستقلال، ومناقشته أيضا الوضع في شرق أوكرانيا، وخاصة في ماريوبول.

وقال زيلينسكي: "ناقشنا أيضا التصريحات المشينة وغير المقبولة تماما لوزير الخارجية الروسي، والتي أثارت غضب العالم بأسره".