كيف تريد واشنطن اتفاق إيران النووي؟

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الرياض - احمد صلاح - أكدت مصادر في العاصمة الامريكية واشنطن ان هناك قضية واحدة فقط معلّقة في مفاوضات فيينا بين إيران والولايات المتحدة، وهي قضية تصنيف الحرس الثوري الإيراني تنظيماً إرهابياً، مشيرة إلى أن المفاوضات متوقفة عند هذه النقطة منذ ثلاثة أشهر.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية المفاوضات بـ"الصعبة"، وأضاف" نحن نعمل على عدة قضايا بما فيها تصنيف المنظمات الأجنبية الإرهابية"، لكنه رفض مناقشة التفاصيل، قائلا: "إننا لن نرد على أقوال حول أية عقوبات سنكون مستعدين لرفعها من ضمن العودة المتبادلة للتطبيق الكامل للاتفاق النووي".

النووي خطير

ومن الواضح أن إدارة الرئيس الأميركي تدير سياستها بناء على مبدأ أن السلاح النووي هو خطر وجودي، كما تعتبر أن "تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 90% هو تصعيد كبير وعمل استفزازي كبير"، بحسب المتحدث باسم الخارجية.

وأضاف أنه في حال قررت إيران التخصيب إلى مستويات عسكرية "سيكون ذلك تهديداً للأمن العالمي وللأمن، وأن قيام إيران بذلك لن يعطيها مصدر قوة بل سيتسبب ذلك بوقوع أزمة".

لكن الإيرانيين يسيرون مع الولايات المتحدة والعالم على شفير الهاوية من دون رفع مستوى التخصيب، والأزمة لم تحصل بل إن الطرفين يسعيان إلى التوصل لاتفاق، ويملك الرئيس الأميركي جو بايدن ناصية القرار، ويستطيع في أي وقت سحب تصنيف الحرس الثوري من لائحة "التنظيمات الأجنبية الإرهابية"، وتعود بذلك الأوضاع إلى ما كانت عليه العام 2015، وهي مبنية على أساس "لا نووي ولا مواجهة".