انت الان تتابع خبر زيلينسكي يتصل بـ اسرائيل بشأن تصريحات يهودية زيلينسكي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أجرى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي محادثة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال اتصال هاتفي، بشأن تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأخيرة حول "يهودية زيلينسكي".

وأعلن زيلينسكي في خطابه التقليدي ليلة 5 مايو، عن اتصاله برئيس الوزراء الإسرائيلي لتهنئته بمناسبة عيد الاستقلال، ومناقشته أيضا الوضع في شرق أوكرانيا، وخاصة في ماريوبول.

وقال زيلينسكي: "ناقشنا أيضا التصريحات المشينة وغير المقبولة تماما لوزير الخارجية الروسي، والتي أثارت غضب العالم بأسره".

وكان وزير الخارجية الروسي قال في مقابلة مع القناة الإيطالية "Mediaset" إن حجج زيلينسكي التي حاول من خلالها أن ينفي وجود النازية في أوكرانيا كونه يهوديا، "لا تعني شيئا على الإطلاق"، مضيفا أن "الشعب اليهودي الحكيم يقول إن أشد المعادين للسامية هم عادة اليهود"، وأن "لهتلر أيضا حسب ما أذكر وإذا لم أخطئ أصولا يهودية"، واستحضر لافروف مثلا روسيا مفاده: "لا توجد عائلة بدون عيوب".

وعلى خلفية الأزمة الدبلوماسية المتصاعدة بين موسكو وتل أبيب بسبب تصريحات لافروف، كشفت روسيا عن وجود "مرتزقة من إسرائيل" في صفوف كتيبة "آزوف" الأوكرانية المحسوبة على اليمين المتطرف.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الأربعاء: "سأقول ما لا يود السياسيون الذين يؤججون هذه الحملة الإعلامية في إسرائيل سماعه على الأرجح. ربما سيهتمون بذلك. ثمة الآن مرتزقة إسرائيليون في أوكرانيا يخوضون القتال جنبا لجنب مع عناصر آزوف".