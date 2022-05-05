انت الان تتابع خبر مقتل 600 جندي اوكراني بقصف للقوات الروسية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أكدت روسيا الخميس أن مدفعيتها قصفت مواقع ومعاقل أوكرانية عديدة الليلة الماضية مما أسفر عن مقتل 600 مقاتل، وفق وزارة الدفاع الروسية.

وذكرت وزارة الدفاع "تواصل القوات المسلحة الروسية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا... قُتل أكثر من 600 قومي وتم تدمير 61 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية".

وأضافت الوزارة أن صواريخها دمرت معدات جوية في مطار كاناتوفو في منطقة كيروفوراد بوسط أوكرانيا ومستودعا كبيرا للذخيرة في مدينة ميكولايف الجنوبية.

وأرسلت روسيا عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا يوم 24 فبراير فيما وصفته بعملية خاصة لتقويض القدرات العسكرية لجارتها الجنوبية والقضاء على من وصفتهم بأنهم قوميون خطرون.

من جهة اخرى قالت موسكو إنها أولت اهتماما بتصريحات وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد المضادة والمحرفة للتاريخ، والتي توضح إلى حد ما نهج حكومة إسرائيل الحالي الداعم لنظام النازيين الجدد في كييف.

وقال الوزير الإسرائيلي حرفيا: "اليهود لم يقضوا على أنفسهم بنفسهم في الهولوكوست. و إن اتهام اليهود بمعاداة السامية، هو مستوى صارخ لعنصرية مضادة لليهود".

وقالت وزارة الخارجية الروسية في تعليقها إنه "لا تزال وسائل الإعلام الغربية و(بعض الليبراليين الروس) يتجادلون بشأن وجود نازيين جدد في أوكرانيا، وإحدى حججهم العتيدة التي يستندون إليها هي اعتبار فلاديمير زيلينسكي من أصول يهودية، هذه الحجة غير مقبولة وماكرة، لأن التاريخ للأسف يعلم بتعاون اليهود مع النازيين، فقد عين الألمان الصناعيين اليهود رؤساء للأحياء اليهودية والمجالس اليهودية ("Judenrats") في بولندا ودول أوروبا الشرقية الأخرى، حتى أن بعضهم قام بأعمال وحشية لا تنسى، فمثلا كان جاكوب لايكين يقوم بمراقبة اليهود في وارسو ويبلغ عنهم للمحتلين الألمان، وكان بهذا يحكم على مواطنيه بالموت المؤكد، وأما حاييم رومكوفسكي، فقد عرض على يهود لودز إعطاء أطفالهم للنازيين مقابل إنقاذ حياة البالغين من سكان الحي اليهودي وبقائهم على قيد الحياة. وهناك أدلة كثيرة على أقواله".