الحكومة البريطانية عاجزة عن دعم المواطنين

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الرياض - احمد صلاح - قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، "إن الحكومة لا يمكنها مساعدة الجميع في أزمة تكاليف المعيشة الحالية، وإن عليها أن تظل حكيمة في إنفاقها لتجنب تأجيج دوامة التضخم".



يتسبب ارتفاع الأسعار في ضغوط كبيرة على دخل الأسر لم يسجل مثلها منذ خمسينيات القرن الماضي كحد أدنى، وهذا يضع الحكومة تحت ضغوط كبيرة لتقديم الدعم للأفراد الأكثر تضرراً، خاصة العاجزين عن تحمل ارتفاع تكلفة الطاقة.



وبحسب وكالة "رويترز"، فقد صرح جونسون بأن الحكومة لا يمكنها تقديم الدعم الكافي لتعويض ارتفاع التكاليف على جميع المواطنين، لكنه قال إنها "تعمل على التعامل مع الأسعار على المديين المتوسط والطويل".



وقال جونسون في تصريح لتلفزيون "آي.تي.في"، "أقر بأن تلك المساهمات من دافعي الضرائب... لن تكون كافية على الفور للمساعدة في تغطية تكاليف الجميع.



هناك المزيد الذي يمكننا القيام به. لكن الشيء المهم هو التأكد من أننا نتعامل مع الأسعار على المديين المتوسط والطويل".

وأوضح جونسون "إن الحكومة تدرس تقديم الدعم للأسر التي تحتاج إلى استخدام مستويات عالية من الطاقة بسبب احتياجاتها الطبية."

تقارير اقتصادية أوضحت أن معظم البالغين في بريطانيا يواجهون صعوبة في تحمل فواتير الطاقة، وذلك كنتيجة لمسح أجراه مكتب الإحصاء الوطني في البلاد.



وذكر المسح أن نحو 91 في المئة ارتفعت تكاليف معيشتهم، حيث أشار معظمهم إلى ان السبب يعود للزيادات في تاكاليف الوقود والغاز والكهرباء والمواد الغذائية.