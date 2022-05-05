انت الان تتابع خبر القسام: ايادينا على الزناد وانتظروا ما ستراه اعينكم والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - وجهت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" الخميس، رسالة قصيرة للاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه عبر جهاز اللاسلكي الداخلي، بعد اقتحامهم المسجد الأقصى، مفادها أن "أيادي جنودنا على الزناد"، وفق قدس برس.

وجاء في تعميم داخلي لـ"القسام"، أن "أيادينا الآن على الزناد، وننتظر القرار من قائد الأركان (محمد الضيف)، وانتهى الكلام الآن، وانتظروا ما ستراه أعينكم".

وأكدت الكتائب، أن اليوم هو الذكرى الأولى للتحذير الأخير لقائدها محمد الضيف، حول اقتحام الأقصى قبل عام، والتي على إثرها اندلعت معركة "سيف القدس" في أيار من العام الماضي.

يشار إلى أن عشرات المستوطنين اليهود، اقتحموا منذ صباح اليوم، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال، وسط أنباء عن إصابات في صفوف المرابطين.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية "وفا"، باصابة عشرات الفلسطينيين المرابطين الموجودين في المسجد الأقصى الخميس، بالاختناق ورصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي المعدني المغلف بالمطاط.

وأفادت الوكالة بأن "قوات الاحتلال قمعت المرابطين في المسجد الأقصى، ما أسفر عن إصابات بالاختناق والرصاص المطاطي، وحاصرت قسما منهم داخل المسجد القبلي".

واقتحم عشرات المستوطنين، صباح الخميس، باحات المسجد الأقصى.

وأفادت "وفا"، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتصدى لهم عشرات المرابطين بالصلوات والتكبيرات.