انت الان تتابع خبر الخارجية الفلسطينية: اسرائيل تعلن حرباً دينية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الخميس، في بيان لها، قرار إعطاء الحكومة الإسرائيلية تعليمات للمستوطنين المتطرفين السماح باقتحام المسجد الأقصى، معتبرة القرار “إعلانا إسرائيليا رسميا بالحرب الدينية”.

ونددت الوزارة قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت بإعادة تكرار جريمة اقتحام المسجد الأقصى المبارك” وهو ما يشكل “تحدياً سافراً للمجتمع الدولي وللعالمين العربي والإسلامي”.

أصدر بينيت الأربعاء، تعليمات بالسماح للمستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى، احتفالًا بإعلان دولة إسرائيل.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن بينيت “تجاهل وتحدى جميع الدعوات والجهود التي أطلقت … لتمديد فترة التهدئة لما بعد شهر رمضان والأعياد، إلا أن قرار بينت بالعودة للاقتحامات يُعبر عن ازدرائه لتلك الجهود وتحديه للوضع التاريخي القانوني القائم وفرض واقع جديد فيه تقاسم زماني للأقصى وباحاته حتى الآن”.

وتابعت: “شواهد ذلك تمثلت هذا اليوم في إغلاق أبواب المسجد بالكامل، وحصار المصلين والمعتكفين داخل المسجد القبلي وإغلاق الأبواب عليهم، تحطيم باب المسجد القبلي، الاعتداء على المتواجدين في باحات المسجد الأقصى لتفريغه بالكامل من المسلمين”.

وأوضحت “تعتبر الوزارة قرار الحكومة الإسرائيلية إعلان إسرائيلي رسمي بالحرب الدينية التي ستشعل المنطقة برمتها، كما أنه إصراراً على تصعيد عدوانها المتواصل ضد شعبنا ومقدساته وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك بهدف تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانياً، كما تعتبر هذا القرار استعماري عنصري بامتياز واعتداء صارخ على صلاحيات الأوقاف الإسلامية وإمعان في تهويد المسجد الأقصى أن لم يكن هدمه وإقامة ما يسمى بالهيكل مكانه …”.

وتحدثت الخارجية الفلسطينية عن أن “تغول (إسرائيل) على مدينة القدس ومقدساتها يتصاعد في ظل ازدواجية المعايير الدولية ولا مبالاة دولية مريبة”، لافتة النظر إلى “تراخي الإدارة الأميركية وترددها في تنفيذ مواقفها ووعودها، وفي مقدمتها إعادة فتح قنصليتها في القدس وضمان حرية العبادة في المقدسات الإسلامية والمسيحية”.