انت الان تتابع خبر حماس تعلق على اقتحام الأقصى والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قال الناطق باسم حركة (حماس)، حازم قاسم الخميس، إن:"ما يحدث في باحات المسجد الأقصى من تصدي المرابطين والمرابطات، بطولة حقيقية عظيمة تفشل مخططات الاحتلال".

وأضاف قاسم "الذعر والارتباك الذي تعيشه المؤسسات الصهيونية والمستوطنين المتطرفين، دليل على فشلهم معركة الإرادة مع شعبنا ومقاومته".

وشدد قاسم على أن "المسجد الأقصى كان وسيبقى إسلامياً عربياً فلسطينياً".

وكان عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم، من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال، وتصدى لهم عشرات المرابطون بالصلوات والتكبيرات.

كما وحذرت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس الأربعاء، قادة الاحتلال من السماح لمجموعات استيطانية متطرفة باقتحام المسجد الأقصى.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية "وفا"، باصابة عشرات الفلسطينيين المرابطين الموجودين في المسجد الأقصى الخميس، بالاختناق ورصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي المعدني المغلف بالمطاط.

وأفادت الوكالة بأن "قوات الاحتلال قمعت المرابطين في المسجد الأقصى، ما أسفر عن إصابات بالاختناق والرصاص المطاطي، وحاصرت قسما منهم داخل المسجد القبلي".

واقتحم عشرات المستوطنين، صباح الخميس، باحات المسجد الأقصى.

وأفادت "وفا"، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتصدى لهم عشرات المرابطين بالصلوات والتكبيرات.