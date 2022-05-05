انت الان تتابع خبر الأقصى..عشرات الاصابات الفلسطينية بالاختناق ورصاص الاحتلال والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية "وفا"، باصابة عشرات الفلسطينيين المرابطين الموجودين في المسجد الأقصى الخميس، بالاختناق ورصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي المعدني المغلف بالمطاط.

وأفادت الوكالة بأن "قوات الاحتلال قمعت المرابطين في المسجد الأقصى، ما أسفر عن إصابات بالاختناق والرصاص المطاطي، وحاصرت قسما منهم داخل المسجد القبلي".

واقتحم عشرات المستوطنين، صباح الخميس، باحات المسجد الأقصى.

وأفادت "وفا"، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتصدى لهم عشرات المرابطين بالصلوات والتكبيرات.

وفي السياق ذاته شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات دخول المسجد الأقصى ومنعت عشرات الشبان من دخوله.

وكانت ما تسمى بـ "جماعات الهيكل المزعوم المتطرفة"، دعت إلى اقتحام واسع للمسجد الأقصى ورفع العلم الإسرائيلي عليه وفي ساحاته.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أصدر الأربعاء، تعليمات بالسماح للمستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى، احتفالًا بإعلان دولة الاحتلال.

في حين أكدت الشرطة الإسرائيلية، أن المسجد الأقصى سُيفتح اليوم أمام اقتحام المستوطنين من الساعة 7:00 إلى 11:00 صباحًا ومن 1:30 إلى 2:30 مساء، في قرار دلالة على التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك بحسب "