مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

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الرياض - احمد صلاح - اقتحم عشرات المستوطنون، صباح الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتصدى لهم عشرات المرابطون بالصلوات والتكبيرات بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفي السياق ذاته شددت قوات الاحتلال من إجراءات دخول المسجد الأقصى ومنعت عشرات الشبان من دخوله.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أصدر الأربعاء، تعليمات بالسماح للمستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى، احتفالًا بإعلان دولة الاحتلال.

في حين أكدت الشرطة الإسرائيلية، أن المسجد الأقصى سُيفتح اليوم أمام اقتحام المستوطنين من الساعة 7:00 إلى 11:00 صباحًا ومن 1:30 إلى 2:30 مساء، في قرار دلالة على التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك بحسب "وفا".

وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة حذرت في بيان صحفي الأربعاء، قادة الاحتلال من السماح صباح الخميس لمجموعات استيطانية متطرفة باقتحام المسجد الأقصى.

وقالت الفصائل إن:" هذه "الدعوات الصهيونية لاقتحام الأقصى تسعر نار الحرب على شعبنا ومقدساتنا"، وحملت الاحتلال "كامل المسؤولية عن تداعيات هذه الدعوات، ولن نتراجع عن الدفاع عن أرضنا ومقدساتنا مهما بلغت التضحيات".

واضافت أن "هذا العدوان الإجرامي على شعبنا ومقدساتنا يستوجب على الجميع التأهب لمعركة مفتوحة تزلزل أركان الكيان وتثبت حقنا الكامل في أرضنا وقدسنا".

ودعت لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك والرباط فيه، والتصدي لاقتحامات المستوطنين التي تحميها الحكومة الإسرائيلية وتهدف لتطبيق مخططات التقسيم الزماني والمكاني على أرض الواقع.

كما ودعت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في مدينة القدس في بيان لها الأربعاء إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك صباح الخميس، للتصدي لاقتحامات المستوطنين المتطرفين اليهود.