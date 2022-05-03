انت الان تتابع خبر الصحة العالمية تفجر تصريحات مروعة وتحذر من وباء يحصد ارواح الملايين والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - في تقرير جديد نشرته اليوم الثلاثاء، حذرت منظمة الصحة العالميةء من انتشار "وباء" الوزن الزائد والبدانة في أوروبا، حيث يحصد أرواح أكثر من 1.2 مليون شخص سنويا، وأشارت المنظمة بفرعها الأوروبي، إلى أن معدلات الوزن الزائد والبدانة وصلت إلى مستويات وبائية في جميع أنحاء المنطقة، وآخذة في الارتفاع.

ونوهت المنظمة، انه يعاني ما يقرب من ربع البالغين في أوروبا من البدانة المفرطة، ما يجعل انتشار البدانة أعلى من أي منطقة أخرى باستثناء الأميركيتين، وقد تم الكشف عن حجم المشكلة بقوة خلال جائحة كوفيد-19 إذ شكل الوزن الزائد عامل خطر.

وأشار هانز كلوغه، مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا خلال التقرير: "زيادة مؤشر كتلة الجسم عامل خطر رئيسي للأمراض غير المعدية بما في ذلك السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية"، حيث يعتبر الوزن الزائد والبدانة هما السببان وراء أكثر من 1.2 مليون حالة وفاة سنويا، ما يمثل أكثر من 13 بالمئة من الوفيات في المنطقة، كما وأكد كلوغه أن القيود من إغلاق المدارس وتدابير الإقفال العام أدت الى يادة التعرض لبعض عوامل الخطر التي تؤثر على احتمال أن يعاني الشخص من البدانة أو الوزن الزائد.

الجدير بالذكر ان البدانة تسبب ما لا يقل عن 13 نوعا مختلفا من السرطان، ومن المحتمل أن تكون مسؤولة بشكل مباشر عن مئتي ألف إصابة جديدة على الأقل بالسرطان سنويا، حيث أتاحت جائحة كوفيد-19 قياس تأثير وباء الوزن الزائد في المنطق’، وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن هذا الرقم من المتوقع أن يرتفع أكثر في السنوات المقبلة.

وتُظهر أحدث البيانات الشاملة التي يعود تاريخها إلى عام 2016، أن 59 بالمئة من البالغين وما يقرب من طفل واحد من كل ثلاثة أطفال يعانون من الوزن الزائد في أوروبا، بينما في عام 1975، كان 40 بالمئة من البالغين الأوروبيين يعانون من الوزن الزائد، اي ارتفع معدل انتشار البدانة لدى البالغين بنسبة 138 بالمئة منذ ذلك الحين.