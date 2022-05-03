انت الان تتابع خبر روسيا تحظر تصدير المواد الخام والمنتجات لهذه الدول والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - وقع الرئيس الروسي،فلاديمير بوتين الثلاثاء، مرسومًا يقضي بحظر إجراء المعاملات والوفاء وتصدير المواد الخام والمنتجات إلى الدول الخاضعة للعقوبات الروسية، وفق بيان نشره موقع الحكومة الروسية.

ووفقا للبيان " يحظر المرسوم الرئاسي الروسي إجراء المعاملات والوفاء بالالتزامات تجاه الأفراد الأجانب والكيانات القانونية الأجنبية الخاضعة للعقوبات الروسية الانتقامية، وكذلك يحظر تصدير المواد الخام والمنتجات من روسيا لصالح الأشخاص الخاضعين لعقوبات في روسيا".

وأضاف البيان: "يحظر على الشركات والأشخاص الخاضعين لعقوبات انتقامية إجراء المعاملات المالية، بموجب المرسوم" و أصدر مجلس الوزراء تعليمات بتحديد قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات انتقامية في غضون 10 أيام.

من جانب آخر، أعلنت شركة النفط العملاقة بريتش بتروليوم (بي بي) تسجيل خسائر بلغت 20.4 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بسبب انسحابها من السوق الروسي.

وقالت هيئة البي بي سي اليوم الثلاثاء، إن الخسائر تعود إلى قرار الشركة البريطانية التي تعد من كبرى شركات النفط الخاصة في العالم، في شباط الماضي، تزامنا وبدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، بالتخلي عن حصتها في شركة روزنفت ترايدينج، أكبر منتج للنفط في روسيا، وشركات روسية أخرى.