انت الان تتابع خبر العراق: نزوح 700 عائلة من سنجار والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نزح أكثر من 700 أسرة من قضاء سنجار جراء اشتباكات بين الجيش العراقي ومتمردي حزب العمال الكردستان، وفق ما أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، الثلاثاء.

وقال مركز تنسيق الأزمات بوزارة داخلية الإقليم الثلاثاء، إن:" الصراع الدائر بين الجيش العراقي، وأجنحة حزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا في سنجار، تسبب بنزوح 701 أسرة تتألف من 4083 شخصاً لغاية الليلة الماضية وتوجهوا إلى محافظة دهوك".

وأضاف المركز" أن قسماً كبيراً من النازحين دخلوا مخيمات النزوح في المحافظة، والقسم الآخر ما يزال في العراء ولدى اقربائهم حلوا عليهم كضيوف".

وتابع" ان تطبيع الأوضاع في سنجار يتم عبر طرد القوات الخارجة عن القانون من سنجار، وتشكيل قوات الشرطة داخل القضاء، وتوزيع مهام حماية سنجار على القوات الأمنية العراقية".

ويعيش العراق أزمة سياسية منذ إجراء الانتخابات في أكتوبر/تشرين الأول، جراء خلافات بين القوى الفائزة بمقاعد برلمانية بشأن رئيس الوزراء المقبل وكيفية تشكيل الحكومة المقبلة، كما تسود الخلافات بين الأكراد بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.

ويسعى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر (تصدر الانتخابات بـ73 من أصل 329 مقعدا)، إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية من خلال استبعاد بعض القوى منها وعلى رأسها ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

بينما تعارض القوى الشيعية ضمن "الإطار التنسيقي" (مقربة من إيران)، توجهات الصدر، وتطالب بحكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.