انت الان تتابع خبر عشية اليوم العالمي لحرية الصحافة.. إسرائيل تواصل اعتقال 15 صحفياً فلسطينياً والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بمناسبة "اليوم العالمي لحرية الصحافة"، أصدر "نادي الأسير" الفلسطيني، بيانا حول مواصلة اعتقال صحفيين فلسطينيين من قبل السلطات الإسرائيلية.

وفي بيان له عشية "اليوم العالمي لحرية الصحافة" الذي يصادف يوم غد الثلاثاء الموافق الثالث من مايو من كل عام، قال نادي الأسير: "تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ملاحقة الصحفيين الفلسطينيين والتضييق عليهم، عبر جملة من السياسات التنكيلية الممنهجة، وأبرزها عمليات الاعتقال، فمنذ مطلع العام الجاري استمر الاحتلال في اعتقال الصحفيين والنشطاء ونفذ العديد من الاعتداءات بحقّهم تسببت بإصابات بين صفوفهم، لاسيما مع تصاعد المواجهة الراهنة وتحديدًا خلال شهر أبريل الماضي".

وأضاف "نادي الأسير": "سلطات الاحتلال تواصل اعتقال 15 صحفيا في سجونها من بينهم الصحفية بشرى الطويل المعتقلة إداريّا، وتفرض عليهم ظروف اعتقالية قاسية، كما كافة الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال".