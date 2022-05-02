انت الان تتابع خبر الحكومة الإسرائيلية تسعى لإقامة قبة حديدية سيبرانية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح -أمرت الحكومة الإسرائيلية شركات الاتصالات، الاثنين، بتكثيف جهودها في مجال الأمن الإلكتروني في أعقاب زيادة في محاولات الهجوم الهادفة للقرصنة.

وقالت وزارة الاتصالات والهيئة الوطنية الإسرائيلية للأمن الإلكتروني إنه يجري في الوقت الراهن تطبيق لوائح جديدة من أجل العمل بمعايير إلزامية وموحدة.

وبموجب اللوائح الجديدة يتعين أن تضع الشركات خططا لحماية شبكات الاتصالات مستخدمة مزيجا من آليات المراقبة والتحكم ليتسنى رسم صورة حديثة للحماية من الهجمات الإلكترونية مع الحفاظ على الخصوصية.

وقال وزير الاتصالات يوعاز هندل في مؤتمر صحفي "نحاول فرض المعيار الصحيح على شركات الاتصالات من أجل حماية إسرائيل وإقامة نوع من 'القبة الحديدية' للحماية من الهجمات التي تستهدف الأمن الإلكتروني. نعاني من آلاف الهجمات الإلكترونية كل عام".

وتستخدم إسرائيل منظومة القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ التي تُطلق من قطاع غزة في الأغلب.

وقال هندل إن المخاطر آخذة في التصاعد مع زيادة الرقمنة.

وذكر هندل "شبكات الاتصالات هدف جذاب للهجمات الإلكترونية من جانب العناصر المعادية" مشيرا إلى احتمال حدوث أضرار ووقف خدمات وتسرب معلومات مخزنة.

وتقول شركة الأمن الإلكتروني (تشيك بوينت) إن هناك قفزة سنوية نسبتها 137% في متوسط الهجمات الأسبوعية على الشركات الإسرائيلية إلى 1500 هجوم في الأسبوع في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022.