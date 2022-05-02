انت الان تتابع خبر زعماء عرب يؤدون صلاة العيد.. صور والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أدى ملايين المسلمين حول العالم اليوم الاثنين صلاة العيد، وسط تخفيف للقيود الصحية التي فرضتها الحكومات على مدى العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا.

وأدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين في المسجد الحرام.

واستقبل الأمراء وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، الذين قدّموا التهنئة له بعيد الفطر المبارك.

وأدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، شعائر الصلاة في مسجد المشير طنطاوي، فيما صلى الرئيس السوري بشار الأسد في رحاب جامع سيدنا الحسن بحي الميدان في العاصمة دمشق.

وأدى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاة عيد الفطر مع جموع المصلين في جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي.

كما صلى العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مسجد قصر الصخير، برفقة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من كبار أفراد العائلة المالكة.

وأدى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صلاة عيد الفطر في مصلى الوجبة، وكان بصحبة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني .







