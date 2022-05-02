انت الان تتابع خبر بوتين يهنئ المسلمين بمناسبة عيد الفطر والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - هنأ الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، المسلمين من مواطني روسيا بعيد الفطر، فيما أدى آلاف المواطنين صلاة العيد صباح اليوم الاثنين في جامع موسكو الكبير.

وقال الرئيس الروسي في تهنئته لمسلمي روسيا بعيد الفطر: "هذا العيد القديم المهم لكل مسلم، والذي يصادف نهاية شهر رمضان المبارك، يرمز إلى الالتزام بالمثل الإنسانية والتقوى والرحمة، ويقرب المؤمنين إلى أصول الإسلام، وإلى المبادئ الأخلاقية السامية التي تقوم عليها جميع ديانات العالم".

ويحتفل المسلمون، اليوم الاثنين، في روسيا بعيد الفطر المبارك، ويشهد مسجد موسكو الكبير، مثل كل عام في هذه المناسبة، توافد آلاف المصلين منذ الصباح الباكر لأداء صلاة العيد.

وعلى عكس السنتين الماضيتين اللتين أجبر فيهما وباء كورونا مسلمي روسيا على الاحتفال في المنازل وتجنب التجمعات، عادوا هذه السنة لإحياء العيد بشكل طبيعي وأداء صلاة العيد في مسجد موسكو الكبير، حيث يتجمع الآلاف من المسلمين.

[الآلاف يؤدون الصلاة في جامع موسكو الكبير]