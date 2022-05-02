انت الان تتابع خبر هجوم صاروخي يستهدف مصفاة النفط في أقليم كردستان العراق والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلنت مصادر أمنية عراقية، عن تعرض مصفاة للنفط تابعة لشركة كار النفطية لاستهداف صاروخي داخل إقليم كردستان.

وقالت خلية الإعلام الأمني الحكومية، في بيان، "أقدمت عصابات إجرامية، مساء الأحد، باستهداف مصفاة شركة (كار) بالصواريخ في منطقة (كور كوسك) في قضاء خبات التابع لمحافظة أربيل.

وأردف البيان الحكومي، أن الحادث أدى إلى إصابة إحدى الخزانات الرئيسية للمصفاة ونشوب حريق بداخله، حيث تم السيطرة على هذا الحريق من قبل الجهات المختصة، مؤكدا سقوط صاروخ آخر في السياج الخارجي للمصفاة، دون أن تكون هناك خسائر بشرية.

وقال أن قوة أمنية عثرت على منصة محشوة بأربعة صواريخ بالقرب من منطقة الفاضلية في ناحية بعشيقة في سهل نينوى، وتمكنت من إبطال مفعول الصواريخ.