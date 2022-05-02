انت الان تتابع خبر أكثر من 200 ألف مصل يؤدون صلاة العيد في الأقصى.. صور والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أدى أكثر من 200 ألف مصل، صباح اليوم الإثنين، صلاة عيد الفطر السعيد، في المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مراسلتنا بأن تكبيرات العيد علت في رحاب المسجد الأقصى، إيذانا بحلول أول أيام عيد الفطر، وسط حشود كبيرة من المصلين.

وتبادل المصلون التهاني بالعيد، فيما وزع آخرون الحلوى المقدسية على أبواب المسجد، وقام متطوعون بتوزيع الألعاب على الأطفال في صحن مسجد قبة الصخرة.

وزين العلم الفلسطيني أجواء العيد في رحاب المسجد، ومع انتهاء الصلاة، توجه المصلون إلى مقبرتي اليوسفية والرحمة في باب الأسباط، لزيارة موتى المسلمين، كما جرت العادة في العيد.

وكان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، قد أعلن أن موعد صلاة عيد الفطر على الساعة السادسة وخمس عشرين دقيقة صباحا.وقد شهدت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة منذ ساعات الصباح الأولى تدفقا كبيرا للمواطنين، والعائلات، والأطفال، للمشاركة في صلاة العيد.