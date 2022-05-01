انت الان تتابع خبر الرئيس التونسي: الحكومة ستشكل لجنة لصياغة دستور جديد والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأحد، إن حكومته ستشكل لجنة لكتابة دستور لجمهورية جديدة في تونس، موضحا أن اللجنة ستختتم أعمالها في غضون أيام معدودة.

وأضاف سعيّد، في خطاب أذاعه التلفزيون، أن الحوار الوطني بشأن الإصلاحات سيشمل 4 منظمات رئيسية في تونس، في إشارة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وقال إن من ساندوا الإجراءات التي اتخذها في تموز/ يوليو الماضي يمكنهم المشاركة في الحوار بينما لن يشارك من وصفهم بـ"الخونة واللاوطنيين".

وعلق سعيد في 25 من تموز/ يوليو عمل البرلمان، قبل أن يحله لاحقا في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب.