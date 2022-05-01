نبذل جهدنا لمنع حرب نووية.. والغرب سرق أموال روسيا

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الرياض - احمد صلاح - قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأحد، إن بلاده ملتزمة تماما بالعمل على منع اندلاع حرب نووية.

وأضاف لافروف، في مقابلة مع قناة تلفزيونية إيطالية متحدثا بالروسية من خلال مترجم إيطالي، "الإعلام الغربي يُسيء تفسير التهديدات الروسية".

وتابع "روسيا لم تعطل قط الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاقات تضمن عدم نشوب حرب نووية مطلقا".

كما أشار لافروف إلى أن روسيا طورت أسلحة فرط صوتية لصد هجمات محتملة من الغرب.

واستنكر ما وصفه بـ "سرقة" أموال روسيا في الخارج بذريعة الحرب على أوكرانيا.