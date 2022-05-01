العراقيون يحتفلون بعيدين! والنشطاء يتساءلون: متى نصوم ونفطر على هلال واحد؟

انت الان تتابع خبرالعراقيون يحتفلون بعيدين! والنشطاء يتساءلون: متى نصوم ونفطر على هلال واحد؟ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يعاني العراق حالة جدل كبيرة بسبب إعلان موعد عيد الفطر السعيد، فبينما أعلن ديوان الوقف السني أن الاثنين هو أول أيام العيد، أعلن مكتب المرجع الشيعي علي السيستاني أن الثلاثاء هو اليوم الأول!

وتفاعل الراقيون بشكل كبير مع الحدث غير العادي، حيث وصفوه بأنه خلاصة صراع سياسي في المقام الأول يعيشها العراق، ورفضوا مصطلع "الصراع الطائفي"، حيث أكدوا أن العراق لطالما كان حضناً دافئاً لكل أبنائه بجميع طوائفهم وأعراقهم.

كما أكدوا بأن ما يحاول الإعلام إظهاره إنما هو "دس السم في العسل" على حد تعبيرهم، حيث وصفوه بأنه يذكي الصراع الطائفي من خلال تسليط ضوء الكاميرا على حوادث فردية متجاهلاً الحالة العامة التي تسودها أجواء الأخوة والتآلف والتراحم بين أبناء الشعب الواحد.

وتساءل المغردون أخيراً: "متى نعود عراقاً واحداً يصوم ويفطر على هلال واحد؟