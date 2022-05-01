انت الان تتابع خبر عشرات الضحايا في تفجير مسجد أفغانستان بالعاصمة كابول والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أوضح المتحدث باسم وزارة داخلية طالبان “بسم الله حبيب” اصابة ما لا يقل عن 20 شخصا في انفجار بالعاصمة الأفغانية كابول، و إن الانفجار استهدف مسجد خليفة صاحب في غرب العاصمة كابول بعد ظهر أمس، وجاء الهجوم أثناء تجمع المصلون بالمسجد الذي يرتاده السنة بعد صلاة الجمعة .

مسجد السيد فاضل

وأشار إمام المسجد”سيد فاضل”، إن شخصا يعتقد أنه مهاجم انتحاري انضم إليهم خلال لطقوس وفجر عبوات ناسفة. وتصاعد الدخان الأسود في كل مكان، مشيرة الي أن أبناء أخيه من بين القتلى. وقال متأثرا “لقد نجوت لكنني فقدت أحبائي”.

والجدير بالذكر أن أحد سكان المنطقة، رأى أشخاصا يتم نقلهم من خلال سيارات إسعاف. وأوضح أن الانفجار كان مدويا الي الغاية و ظننت أني فقدت السمع”. وأشار الي أن مستشفى الطوارئ بوسط كابول تعالج 21 مصابا وإن اثنين توفيا أثناء وصولهما.

استقبال المستشفيات للحالات الحرجة

وأوضح ممرض بمستشفى آخر، إنه استقبل العديد من المصابين في حالة حرجة. وذكر مصدر في قطاع الصحة أن المستشفيات استقبلت عدد ليس بالقليل من الجثث.

وأضافت احدي الشبكات الاخبارية العالمية سقوط العديد من الجرحي والقتلي نتيجة انفجار قوي في مسجد في العاصمة الأفغانية.

وتبنى تتنظيم داعش الإرهابي أثناء الاسبوع الماضي، تفجيرا انتحاريا استهدف مسجدا في أفغانستان، أدي الي مقتل وإصابة العشرات.