جموع المصليين يشهدون ليلة ختم القرآن في الحرم المكي

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الرياض - احمد صلاح - تدفق قاصدو بيت الله الحرام أمس الجمعة إلى ساحته ، حيث امتلأت أدواره و أروقته وساحاته بالمصلين، وقامت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتوفير كافة الخدمات إلي قاصدي بيت الله الحرام .

وقام جموع المصلين بتأدية صلاة التراويح وختم القرآن الكريم في المسجد الحرام وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تمنحها الجهات الخدمية والأمنية، طبقا لما توليه القيادة الرشيدة – حفظها الله من عناية و اهتمام من أجل رعاية ضيوف الرحمن منذ وصولهم للأراضي المقدسة حتى عودتهم لبلدانهم سالمين غانمين.

ليلة ختم القرآن الكريم

وأوضحت الصور امتلاء ساحات و أرجاء الحرم المكي في ليلة ختم القرآن الكريم في منظر مهيب، وسط تضرع المصلين بالدعاء و بكائهم .

وقامت الجهات الحكومية بتكثيف كامل طاقاتها من أجل خدمة المصليين و الزائرين الذين توافدوا منذ ساعات مبكرة حتي يشهدوا ختم القرآن الكريم.

وأمَّ المصلين في ليلة الـ29 من شهر رمضان المبارك بصلاة التراويح كلا من الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس و الشيخ عبدالله الجهني.

تعقيم وتطهير

وقامت رئاسة المسجد بتعقيم وتطهير كافة أنحاء المسجد الحرام، حيث تم غسل كامل الي المسجد الحرام من خلال 4000 عامل حوالي 10 مرات ،والتطهير والتعقيم بأجود المطهرات الصديقة للبيئة، كما تم توفير المصاحف بلغات متعددة لقراءة القرآن الكريم و المكيفات و مراوح التهوية بكفاءة عالية.

وقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتوزيع أجهزة الترجمة الفورية الخاصة بخطبة الجمعة كما قامت بتوفير عربات الجولف الكهربائية إلي ذوي الإعاقة و كبار السن لمساعدتهم في أداء نسكهم .