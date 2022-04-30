استهداف قاعدة تضم قوات للتحالف الدولي في العراق

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الرياض - احمد صلاح - استهدف صاروخان السبت، قاعدة عسكرية عراقية تضمّ قوات للتحالف الدولي لمكافحة "تنظيم الدولة" الإرهابي المعروف بـ "داعش"، وسقطا في محيطها، وفق بيان لقوات الأمن العراقية، من دون أن يسفر ذلك عن ضحايا أو أضرار.

وجاء في بيان لخلية الإعلام الأمني التابعة لرئاسة الوزراء، نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن "صاروخين سقطا خارج قاعدة عين الأسد العراقية في محافظة الأنبار مساء اليوم السبت، بدون خسائر تذكر".

وأضافت أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث".

وأكّد مصدر في التحالف الدولي، فضّل عدم الكشف عن هويته، أن القاعدة "لم تصب"، مشيراً إلى أن "لا إصابات في أوساط طاقم التحالف".

في الأثناء، أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار عن "سقوط صاروخين" في محيط قاعدة عين الأسد لكن "بدون وقوع خسائر بشرية أو مادية".

وتبنّت الهجوم مجموعة غير معروفة تطلق على نفسها اسم "فصيل المقاومة الدولية"، عبر قناة موالية لإيران على تلغرام.

وتضمّ قاعدة عين الأسد قوات من التحالف الدولي لكنها تخضع لإدارة القوات العراقية.

ويجري استهدافها مراراً بصواريخ أو طائرات بدون طيار مفخخة. وفي 8 نيسان/أبريل الماضي، أسقطت طائرة مسيرة مفخخة حين حاولت الدخول إلى محيط قاعدة عين الأسد.

وفي الأشهر الأخيرة، استهدفت عشرات الهجمات الصاروخية أو بطائرات مسيرة المصالح الأميركية في العراق.